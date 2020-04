Bergamo, Yaye è morta a 31 anni poco dopo l’arrivo in ospedale: era incinta di pochi mesi (Di venerdì 17 aprile 2020) Bergamo. Avrebbe compiuto 32 anni ieri. Yaye Mai Diouf, la donna deceduta lo scorso 21 marzo a Bergamo dopo una inutile corsa in ospedale: era incinta di pochi mesi e da qualche giorno stava poco bene. Tosse e febbre, racconta il fratello Omar. Poi l’improvviso peggioramento che l’ha portata al decesso. Yaye aveva un altro figlio di soli due anni e mezzo. Ieri avrebbe compiuto 32 anni Yaye Mai Diouf ma è morta nella notte tra il 21 e il 22 marzo scorso a Pontida, in provincia di Bergamo, doveva viveva da tempo. Senegalese, Yaye era giunta in Italia dieci anni fa, e qui aveva creato la sua famiglia, col marito Daouda Timera col quale aveva avuto un figlio che ora ha due anni e dal quale aspettava un altro bambino. Era incinta Yaye quando è morta: secondo il racconto del fratello della donna, Omar, giunto nel 2002 in Italia, Yaye da una settimana aveva febbre e ... Leggi su limemagazine.eu Bergamo - Yaye è morta a 31 anni poco dopo l’arrivo in ospedale : era incinta di pochi mesi (Di venerdì 17 aprile 2020). Avrebbe compiuto 32ieri.Mai Diouf, la donna deceduta lo scorso 21 marzo auna inutile corsa in: eradie da qualche giorno stavabene. Tosse e febbre, racconta il fratello Omar. Poi l’improvviso peggioramento che l’ha portata al decesso.aveva un altro figlio di soli duee mezzo. Ieri avrebbe compiuto 32Mai Diouf ma ènella notte tra il 21 e il 22 marzo scorso a Pontida, in provincia di, doveva viveva da tempo. Senegalese,era giunta in Italia diecifa, e qui aveva creato la sua famiglia, col marito Daouda Timera col quale aveva avuto un figlio che ora ha duee dal quale aspettava un altro bambino. Eraquando è: secondo il racconto del fratello della donna, Omar, giunto nel 2002 in Italia,da una settimana aveva febbre e ...

È la vittima più giovane dell’epidemia. Una settimana di tosse e febbre, poi la situazione è precipitata. Deceduta al Pronto soccorso. «Abbiamo perso nostra figlia Yaye, un grande dolore per tutti noi ...

Coronavirus, mamma muore a 31 anni: era incinta del secondo bimbo

E’ la più giovane vittima di Coronavirus della provincia di Bergamo, una delle più giovani di sempre in tutta la Lombardia: Yaye Mai Diouf aveva solo 31 anni. Come scrive il Corriere della Sera, è ...

