Bergamo, dopo i genitori muore anche il figlio: la tragedia di Sergio e della sua famiglia (Di venerdì 17 aprile 2020) Bergamo. Sergio Bertino, 53 anni, ingegnere della Tenaris di Dalmine, è tra le migliaia di vittime del contagio in provincia di Bergamo. Il coronavirus aveva portato via i suoi genitori nell’arco di poche ore. Il ricordo di una cugina: “Una grande persona, intelligente, attenta, dolce, che sempre ha scelto con coerenza la schietta semplicità”. Aveva perso in poche ore entrambi i genitori, uccisi dal coronavirus. La madre la sera del 13 marzo, il padre la mattina successiva. Poche settimane dopo, sabato 4 aprile, l’epidemia ha portato via anche Sergio Bertino, 53 anni, ingegnere della Tenaris di Dalmine. La tragedia di una famiglia che è simbolo delle tantissime che hanno colpito la provincia di Bergamo. Sergio, ingegnere portato via dal virus insieme ai genitori La drammatica vicenda della famiglia Bertini è stata raccontata da ... Leggi su limemagazine.eu Bergamo - Yaye è morta a 31 anni poco dopo l’arrivo in ospedale : era incinta di pochi mesi

Bergamo - Yaye è morta a 31 anni poco dopo l'arrivo in ospedale : era incinta di pochi mesi

