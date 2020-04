Beautiful | Una Vita | Il Segreto | cosa succede venerdì 17 aprile 2020 | anticipazioni

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 17 aprile 2020) Scopriamo insieme, grazie alla nostre, cherà oggi, venerdì 17, a, Unae Il, le tre soap pomeridiane di Canale 5.Leggi anche: ILpuntata di venerdì 17, spoiler: Flo continua a nascondere la verità a Hope A Los Angeles, Katie (Heather Tom) ha fatto sapere alle sorelle Donna (Jennifer Gareis) e Brooke (Katherine Kelly Lang) che sarà sempre grata a Storm per quello che ha fatto per lei. Le sorelle Logan, intanto, si sono poste come obiettivo principale di aiutare Hope (Annika Noelle) a superare la perdita della piccola Beth. Mentre Flo (Katrina Bowden), scoperto il suo legame di parentela, ha cominciato a provare maggiori sensi di colpa nei riguardi Hope, quest’ultima si è mostrata felice per aver “trovato” una ...