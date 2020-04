Beautiful | anticipazioni americane | Flo prova a smascherare Sally ma…

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 17 aprile 2020) Nelle attuali puntate italiane distiamo imparando a conoscere meglio Florence Fulton e sua madre Shauna. Le due new entry, negli episodi in onda negli USA (ad un anno esatto di distanza da quanto sta andando in onda sui nostri schermi), sono ancora al centro della scena.Leggi anche: DIAVOLI su Sky Atlantic: cast, trama,della fiction con Alessandro BorghiIn particolare la Fulton Jr, come già riportatovi, è alle prese con la finta malattia diSpectra. Eh sì: la stilista sta inscenando un morbo allo stadio terminale con l’intento di separare Flo da Wyatt e guadagnare così il tempo necessario per riconquistare il giovane Spencer. Convinta che la sua love story con Wyatt sia stata rovinata da Flo e dal fatto di averlo chiamato (a causa di un innocuo lapsus) col nome di “Liam”, la stilista è sicura di ...