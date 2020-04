Beatrice di York, il Royal Wedding è ufficialmente rimandato a causa dell’emergenza Covid-19 (Di venerdì 17 aprile 2020) Beatrice di York ha dovuto dire addio al suo può grande sogno, quello di sposare il fidanzato Edoardo Mapelli Mozzi. I due sono stati costretti a rimandare il matrimonio previsto per il 29 maggio a causa dell'emergenza Coronavirus e non conoscono ancora la data in cui potranno pronunciare il fatidico sì. Leggi su fanpage Beatrice di York - il royal wedding è ufficialmente cancellato (causa coronavirus)

Kate Middleton - rapporto freddo con le «sorellastre» Eugenie e Beatrice di York?

Rimandato al 2021 il royal wedding di Beatrice di York - (Di venerdì 17 aprile 2020)diha dovuto dire addio al suo può grande sogno, quello di sposare il fidanzato Edoardo Mapelli Mozzi. I due sono stati costretti a rimandare il matrimonio previsto per il 29 maggio adell'emergenza Coronavirus e non conoscono ancora la data in cui potranno pronunciare il fatidico sì.

vogue_italia : Nozze cancellate per Beatrice di York - Italia_Notizie : La principessa Beatrice di York annulla il matrimonio con Edoardo Mapelli Mozzi - ModaCorriere : La principessa Beatrice di York annulla il matrimonio con Edoardo Mapelli Mozzi - VanityFairIt : E un'altra data, per ora, non c'è ?? - IOdonna : Nozze decisamente sfortunate quelle di Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi -