Beatrice di York | il royal wedding è ufficialmente cancellato causa coronavirus

(Di venerdì 17 aprile 2020) Il royal wedding di Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi non ci sarà. Non nella data fissata, quantomeno: venerdì 29 maggio 2020. La pandemia da coronavirus ha costretto i promessi sposi ad arrendersi. Come racconta People, dopo tante indiscrezioni c’è un comunicato ufficiale a sancire che le sospirate nozze sono state cancellate. E una nuova data, per ora, non c’è: «In questo momento non riescono a pensare al matrimonio. In futuro sì, ma in questo momento non sanno quando», spiega il magazine americano.