Bayern Monaco, i tifosi: «Assurdo giocare a porte chiuse» (Di venerdì 17 aprile 2020) I sostenitori del Bayern Monaco dicono no alla ripresa della Bundesliga: «Assurdo giocare a porte chiuse e fare test a tappeto» I tifosi del Bayern Monaco si sono opposti pubblicamente alla ripresa della Bundesliga: «La ripresa del calcio, anche sotto forma di partite tra fantasmi non è giustificabile nella situazione attuale. Il calcio in Germania è estremamente importante. Ma se per settimane è stata segnalata difficoltà nell’effettuare i test per CoVid 19, l’idea di sottoporre a screening i giocatori di calcio per il virus a frequenze estremamente elevate è semplicemente assurda. «La domanda sul perché, nonostante tutti i milioni, non sembra esserci sostenibilità nel calcio professionistico non è stata posta da nessun dirigente. L’unico obiettivo comunicato è quello di andare ... Leggi su calcionews24 Agente Hakimi : «Interesse Bayern Monaco? Nessun contatto»

Bayern Monaco - multa a Coman : arriva all’allenamento con l’auto sbagliata

Klose torna al Bayern Monaco : sarà il vice di Flick (Di venerdì 17 aprile 2020) I sostenitori deldicono no alla ripresa della Bundesliga: «e fare test a tappeto» Idelsi sono opposti pubblicamente alla ripresa della Bundesliga: «La ripresa del calcio, anche sotto forma di partite tra fantasmi non è giustificabile nella situazione attuale. Il calcio in Germania è estremamente importante. Ma se per settimane è stata segnalata difficoltà nell’effettuare i test per CoVid 19, l’idea di sottoporre a screening i giocatori di calcio per il virus a frequenze estremamente elevate è semplicemente assurda. «La domanda sul perché, nonostante tutti i milioni, non sembra esserci sostenibilità nel calcio professionistico non è stata posta da nessun dirigente. L’unico obiettivo comunicato è quello di andare ...

Luigi66621823 : RT @FrancescaCphoto: Non è facile avere una foto con il VERO trofeo della @ChampionsLeague, ma questo scatto un po' sfocato e distorto ha u… - zazoomnews : Agente Hakimi: «Interesse Bayern Monaco? Nessun contatto» - #Agente #Hakimi: #«Interesse #Bayern - infoitsport : Bild: 'Il Bayern Monaco multa l'ex Juve Coman: ha sbagliato auto' - infoitsport : Bayern Monaco, multa per Coman. Non guidava l'auto dell'azienda azionista - infoitsport : Coman multato dal Bayern Monaco: «Scusate ma l’Audi era rotta» -