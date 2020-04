Batman | Darren Aronofsky avrebbe voluto Joaquin Phoenix per il suo film

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 17 aprile 2020) Il registaha rivelato checome interprete dinel suopotuto essere la star di undidiretto da, ma la produzione non ha apprezzato la scelta per l'eroe, bloccando quindi il progetto prima che diventasse una realtà. Il progetto che voleva realizzare ilmaker, chedovuto essere prodotto da Warner Bros., era intitolato: Year One e la parte di Bruce Waynepotuto essere affidata al premio Oscar che, in modo quasi ironico, ha conquistato la prestigiosa statuetta per aver interpretato il malvagio Joker.ha spiegato: "Lo studio voleva Freddie Prinze Jr. e io volevo. Mi ...