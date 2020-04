Barrafranca | spara al cane del vicino perché infastidito dal suo abbaiare

Leggi su bigodino

(Di venerdì 17 aprile 2020) L’orribile episodio è accaduto a, un comune di Enna, in Sicilia. Lo scorso 13 aprile, il giorno di Pasquetta, un uomo di circa 33 anni hato aldel suo, perchédal suo continuo. Quando hanno udito il forte rumore dello sparo, i proprietari si sono precipitati fuori e si sono ritrovati davanti la triste scena. Ilè stato colpito in testa e purtroppo è morto sul colpo. L’autore del gesto ha anche minacciato il proprietario, puntandogli la stessa pistola con la quale hato ale poi è fuggito via. Probabilmente ha creduto che così facendo, spaventasse la famiglia e la costringesse a non parlare su quanto accaduto. L’uomo è stato denunciato e i carabinieri si sono subito messi sulle sue ...