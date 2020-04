Barbiere abusivo con cliente dentro un garage di Bonagia | blitz della Polizia

Leggi su direttasicilia

(Di venerdì 17 aprile 2020) Ladi Stato ha scoperto una sala barba abusiva nel quartieredi Palermo. I poliziotti del Commissariato Oreto hanno fatto irruzione in un magazzino del popolare quartiere di Palermo sorprendendo un uomo che faceva la barba ad un. Il magazzino si trova in via Ortigia. Gli agenti hanno notato la saracinesca di un box di pertinenza di un condominio aperta. Quello che in origine doveva essere un magazzino era stato in realtà adibito ad una vera e propria sala da barba, con tanto di poltrone, specchi, accessori e prodotti vari per l’esercizio di tale attività.la sala da barba abusiva Laha sorpreso il proprietario del box, un 46enne palermitano, mentre era intento a radere la barba ad un. I locali, arredati a barberia in modo rudimentale, erano privi di requisiti minimi di igiene e sanitari. Per il proprietario...