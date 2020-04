Bankitalia stima caduta Pil del 5% nel primo trimestre 2020 (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Crollo del Pil intorno al 5% nel primo trimestre dell’anno, con un’ulteriore caduta nel secondo trimestre, e una ripresa anche sostenuta a seguire, con la produzione industriale che potrebbe limare le perdite più in fretta del turismo per cui la crisi potrebbe durare molto più a lungo. Sono le stime di Banca d’Italia pubblicate nel bollettino economico sulla situazione attuale dovuta alla pandemia Covid-19. In dettaglio, via Nazionale ritiene che il Pil possa registrare una caduta attorno al 5% nel primo trimestre dell’anno a causa dell’emergenza coronavirus che ha impattato “in misura rilevante alcuni comparti dei servizi” mentre la produzione industriale avrebbe subito un ribasso del 6%, e del 15% nel solo mese di marzo. Il settore più colpito rimane il terziario dove “le misure hanno ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Crollo del Pil intorno al 5% neldell’anno, con un’ulteriorenel secondo, e una ripresa anche sostenuta a seguire, con la produzione industriale che potrebbe limare le perdite più in fretta del turismo per cui la crisi potrebbe durare molto più a lungo. Sono le stime di Banca d’Italia pubblicate nel bollettino economico sulla situazione attuale dovuta alla pandemia Covid-19. In dettaglio, via Nazionale ritiene che il Pil possa registrare unaattorno al 5% neldell’anno a causa dell’emergenza coronavirus che ha impattato “in misura rilevante alcuni comparti dei servizi” mentre la produzione industriale avrebbe subito un ribasso del 6%, e del 15% nel solo mese di marzo. Il settore più colpito rimane il terziario dove “le misure hanno ...

Agenzia_Ansa : #Bankitalia stima un crollo del #Pil del 5% nel primo trimestre Sospensione dei mutui per la prima casa abbasserà l… - TgLa7 : ++ #Bankitalia stima crollo #Pil del 5% in primo trimestre ++ #coronavirus - _luigicontu : RT @Agenzia_Ansa: #Bankitalia stima un crollo del #Pil del 5% nel primo trimestre Sospensione dei mutui per la prima casa abbasserà l'incid… - 2fastChristian : RT @TgLa7: ++ #Bankitalia stima crollo #Pil del 5% in primo trimestre ++ #coronavirus - cimbolano : Bankitalia, il Pil crolla del 5% nel primo trimestre 2020. -