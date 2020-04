Banche impreparate, i prestiti alle imprese non arrivano. L'allarme dei bancari e della Ruocco (Di venerdì 17 aprile 2020) Le Banche italiane non sono ancora preparate, o almeno non tutte, a erogare i prestiti alle imprese con le garanzie statali previste dal decreto Liquidità. Con il rischio concreto che si possa inceppare il canale di trasmissione del credito in un momento così delicato per le aziende, bloccate ormai da più di un mese per il lockdown generalizzato. L’allarme arriva da due mondi diversi fra loro e quindi, a maggior ragione, più rimarchevole: Quello dei dipendenti delle Banche, per bocca del segretario generale della Fabi, Lando Sileoni; e quello della politica, dove a pensarci e Carla Ruocco, presidente M5s della Commissione di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.“A poche ore dall’avvio dei nuovi finanziamenti fino a 25.000 euro garantiti dallo Stato attraverso il Fondo centrale, abbiamo scoperto che alcune Banche sono ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 aprile 2020) Leitaliane non sono ancora preparate, o almeno non tutte, a erogare icon le garanzie statali previste dal decreto Liquidità. Con il rischio concreto che si possa inceppare il canale di trasmissione del credito in un momento così delicato per le aziende, bloccate ormai da più di un mese per il lockdown generalizzato. L’arriva da due mondi diversi fra loro e quindi, a maggior ragione, più rimarchevole: Quello dei dipendenti delle, per bocca del segretario generaleFabi, Lando Sileoni; e quellopolitica, dove a pensarci e Carla Ruocco, presidente M5sCommissione di inchiesta sul sistemao e finanziario.“A poche ore dall’avvio dei nuovi finanziamenti fino a 25.000 euro garantiti dallo Stato attraverso il Fondo centrale, abbiamo scoperto che alcunesono ...

