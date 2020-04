Balotelli crea la sua TOP 11 | fuori Cristiano Ronaldo | c’è Cassano

(Di venerdì 17 aprile 2020) A Marioè stato chiesto di nominare il suo undici ideale durante una diretta Instagram con Thierry Henry. Due i rappresentanti della Premier League, quattro i calciatori italiani inseriti da SuperMario. Parlando della sua squadra,ha dichiarato: “Pirlo ti garantisce 10 gol all’anno, Yaya Touré può fare tutto”.ha poi parlato della sua esperienza in Inghilterra, con la maglia del Manchester City: “Ho solo bei ricordi della Premier League. Il campionato inglese è il migliore. Anche la Ligue 1 è bella, è molto fisica”.dalla formazione, presente invece il ‘Fenomeno’. In basso la TOP 11 disegnata da. TOP 11(4-3-1-2): Julio Cesar; Maicon, F. Cannavaro, Nesta, Maxwell; Pirlo, Gerrard, Yaya Touré;; Messi, ...

