At home | il format spagnolo che racconta il lockdown

(Di venerdì 17 aprile 2020) Questo articolo At, ilcheilè apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Si chiama At(A Casa) il progetto nato in Spagna che vede cinque registire come vivono la loro quarantena in pieno periodo di pandemia. Si chiama Ated è unrichiesto da HBO Europe che ha voluto che 5 registi spagnoli filmassero il loro. Paula Ortiz, Carlos Marqués-Marcet, Elena Martín, …

recmediapromo : Nella prossima puntata dell'#EurovisionHomeConcerts, il format con gli artisti eurovisivi, alle prese con il propri… - ESCitaNotizie : Prosegue 'Eurovision Home Concerts', il format che vede gli artisti eurovisivi esibirsi dalle proprie case. Nel sec… - eurovision_it : Prosegue 'Eurovision Home Concerts', il format che vede gli artisti eurovisivi esibirsi dalle proprie case. Nel sec… - escitalia : Prosegue 'Eurovision Home Concerts', il format che vede gli artisti eurovisivi esibirsi dalle proprie case. Nel sec… -

Ultime Notizie dalla rete : home format

YouMovies

Si chiama At Home (A Casa) il progetto nato in Spagna che vede cinque registi raccontare come vivono la loro quarantena in pieno periodo di pandemia. In questa serie antologica dal titolo At Home, ...Sul sito di Nikon Italia (dove è possibile scaricare le versioni per Windows e Mac ... Ricordiamo che Nikon Z 50 è la fotocamera mirrorless con sensore in formato DX (APS-C) che però punta a fornire ...