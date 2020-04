Assicurazioni: tra le nuove misure spicca lo stop all’RC Auto fino al 31 luglio (Di venerdì 17 aprile 2020) Assicurazioni, pronti allo stop dell’RC Auto. Tra le nuove misure del decreto Cura Italia c’è anche un capitolo dedicato. Tra i tanti provvedimenti legati al Coronavirus arriva anche al stretta alle Assicurazioni. Nel nuovo decreto Cura Italia è infatti prevista la richiesta di allungare i tempi delle polizze delle Automobili in scadenza. Inoltre le compagnie stesse annunciano provvedimenti volti al sostegno dei propri assicurati durante questo periodo difficile. Ogni compagnia sta preparando un incentivo partendo da iniziative Autonome, da bonus a sconti per il prossimo anno. L’Ania annuncia: “Le compagnie pronte a restituire ai clienti i benefici di questi mesi”. Che le difficoltà siano aumentate per i cittadini in seguito alle misure di sicurezza messe in atto contro il Coronavirus è sotto gli occhi di tutti. Per questo dal ... Leggi su 2anews (Di venerdì 17 aprile 2020), pronti allodell’RC. Tra ledel decreto Cura Italia c’è anche un capitolo dedicato. Tra i tanti provvedimenti legati al Coronavirus arriva anche al stretta alle. Nel nuovo decreto Cura Italia è infatti prevista la richiesta di allungare i tempi delle polizze dellemobili in scadenza. Inoltre le compagnie stesse annunciano provvedimenti volti al sostegno dei propri assicurati durante questo periodo difficile. Ogni compagnia sta preparando un incentivo partendo da iniziativenome, da bonus a sconti per il prossimo anno. L’Ania annuncia: “Le compagnie pronte a restituire ai clienti i benefici di questi mesi”. Che le difficoltà siano aumentate per i cittadini in seguito alledi sicurezza messe in atto contro il Coronavirus è sotto gli occhi di tutti. Per questo dal ...

