Aspettando le Parole sabato 18 aprile il nuovo appuntamento con Le Parole della Settimana

(Di venerdì 17 aprile 2020) su Rai 3 alle 20:20 con Massimo Gramellini e la versione "da quarantena" de Le Parole della Settimana. Gli ospiti, tutti collegati in collegamento video, racconteranno il loro periodo di quarantena, aspetti positivi e negativi dell'immobilità forzata, con uno sguardo di speranza rivolto al momento della ripartenza e alle relative difficoltà. Tra gli ospiti della puntata ci sarà il Ministro Dario Franceschini con il quale affrontare il tema della ripresa delle attività culturali, Antonio Albanese protagonista della seconda stagione di "I Topi" in onda su Rai3, Roberto Vecchioni

Secondo appuntamento con Aspettando le Parole sabato 18 aprile su Rai 3 alle 20:20 con Massimo Gramellini e la versione "da quarantena" de Le Parole della Settimana. Gli ospiti, tutti collegati in collegamento video, racconteranno il loro periodo di quarantena, aspetti positivi e negativi dell'immobilità forzata, con uno sguardo di speranza rivolto al momento della ripartenza e alle relative difficoltà.