Ascolti TV Social Auditel 16 aprile 2020, Doc Nelle Tue Mani chiude provvisoriamente con oltre 8 milioni e mezzo di telespettatori (Di venerdì 17 aprile 2020) Auditel 16 aprile 2020, Doc Nelle Tue Mani fa il pieno di Ascolti tv con il 31,8% e registra +20.000 Tweet con l'hashtag #DocNelleTueMani Doc Nelle Tue Mani ha terminato ieri sera il ciclo di puntate con l’ennesimo boom di Ascolti tv e di interazioni sui Social. Gli episodi 7-8 hanno registrato il 31,8% di share pari a 8.690.000 di telespettatori. La fiction con Luca Argentero non è ancora finita e mancano esattamente 4 puntate divise in due serate che andranno in onda presumibilmente il prossimo autunno. L’hashtag #DocNelleTueMani è primo con +20.000 Tweet. Tra le prime 10 tendenze italiane: Luca Argentero con +1.000 Tweet, Gabriel +80.000 Tweet, Alba e Riccardo e Andrea Fanti. Su Canale 5 sono stati scritti +15.000 Tweet per I Pirati dei Caraibi con l’hashtag #IPiratideiCaraibi, 26.000 Tweet per Johnny Deep e +2.000 Tweet per Jack ... Leggi su spettacoloitaliano Ascolti TV Social Auditel 14 aprile 2020 : La finale di Pechino Express il programma più seguito con oltre 100.000 Tweet

