Ascolti tv, dati auditel giovedì 16 aprile. Sfida tra Pirati dei Caraibi e Doc-Nelle Tue Mani (Di venerdì 17 aprile 2020) Come sono andati gli Ascolti TV di giovedì 16 aprile? La Sfida è stata tra “Pirati dei Caraibi” su Canale 5 e “Doc- Nelle Tue Mani” su RAI 1. Ha stravinto la fiction con protagonista Luca Argentero: ecco con che risultati e gli altri dati auditel della serata. Doc – Nelle Tue Mani – RAI 1 L’ultima puntata dell’amatissima fiction ha avuto 8.691.000 spettatori pari al 31.4% di share (8.917.000 con il 29.6% nel primo e 8.495.000 con 33.3% nel secondo). Il dottor Andrea Fanti, la sua collaboratrice ed ex amante Giulia e i loro specializzandi risolvono altri casi medici. Il più importante per Andrea e per sua moglie Agnese, direttrice sanitaria dell’ospedale, è quello riguardante la loro figlia Carolina. Andrea capisce che la ragazza è bulimica e lei rivela che è cominciato tutto con la ... Leggi su pianetadonne.blog Ascolti tv - dati Auditel giovedì 16 aprile : Doc nelle tue mani chiude e sfiora gli 8.7 milioni

Ascolti TV giovedì 16 Aprile 2020 - dati auditel e share ieri : Doc contro Capitain America - Pirati dei Caraibi e Momentum 2015 - ecco chi ha vinto

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 15 aprile : Tu si que vales in replica vince il prime time (Di venerdì 17 aprile 2020) Come sono angliTV di giovedì 16? Laè stata tra “dei” su Canale 5 e “Doc-Tue Mani” su RAI 1. Ha stravinto la fiction con protagonista Luca Argentero: ecco con che risultati e gli altridella serata. Doc –Tue Mani – RAI 1 L’ultima puntata dell’amatissima fiction ha avuto 8.691.000 spettatori pari al 31.4% di share (8.917.000 con il 29.6% nel primo e 8.495.000 con 33.3% nel secondo). Il dottor Andrea Fanti, la sua collaboratrice ed ex amante Giulia e i loro specializzandi risolvono altri casi medici. Il più importante per Andrea e per sua moglie Agnese, direttrice sanitaria dell’ospedale, è quello riguardante la loro figlia Carolina. Andrea capisce che la ragazza è bulimica e lei rivela che è cominciato tutto con la ...

axelvassallo : RT @gianmariablondy: @axelvassallo @RaiUno @Lucaargentero Una produzione di qualità. E questa è una qualità che ripaga sempre, come in ques… - gianmariablondy : @axelvassallo @RaiUno @Lucaargentero Una produzione di qualità. E questa è una qualità che ripaga sempre, come in q… - Claplaz : Il comparto radio ha presentato l'ottimistica ricerca Gfk sugli ascolti ai tempi del Covid-19: praticamente la radi… - zazoomnews : Ascolti TV giovedì 16 Aprile 2020 dati auditel e share ieri: Doc contro Capitain America Pirati dei Caraibi e Momen… - CorriereCitta : Ascolti Tv giovedì 16 aprile 2020: share e dati Auditel Doc Nelle tue mani, Jack Sparrow, Dritto e Rovescio, i prog… -