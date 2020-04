Ascolti 16 aprile: Luca Argentero chiude in bellezza, boom di DOC. Vola Amadeus in replica (Di venerdì 17 aprile 2020) Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, giovedì 16 aprile sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda il film Pirata dei Caraibi – Ai confini del mondo. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso l’ultimo appuntamento di Doc – Nelle tue mani, la fiction con Luca Argentero. Nel pomeriggio La vita in diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano e Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Mentre il preserale con le repliche di Avanti un altro e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Gli Ascolti tv della prima serata di giovedì 16 aprile 2020 Su Rai Uno l’ultima puntata di Doc – Nelle Tue Mani ha conquistato 8.691.000 spettatori pari al 31.4% di share. Canale 5 Pirati dei Caraibi ... Leggi su kontrokultura Ascolti tv giovedì 16 aprile 2020

AlbertoFuschi : #DocNelleTueMani a confronto #AscoltiTv fino a oggi ep 1 - 7.409.000 24,8% ep 2 - 6.975.000 27,3% ep 3 - 8.201.00… - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri sera, Meraviglie – La Penisola dei tesori (12.6%) vs Tu si que vales (17.3%) | Auditel 15 aprile 20… - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri sera, Doc – Nelle tue mani vs Pirati dei Caraibi ai confini del Mondo | Auditel 16 aprile 2020 - giasausource : RT @AlbertoFuschi: Doc Nelle Tue Mani termina (per ora) con oltre 8 milioni e mezzo di telespettatori e il 31% di share e il primato nel #t… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 16 aprile 2020: Luca Argentero chiude da record la fiction dell'anno. Doc-Nelle tue mani 29,59%, Pirati… -