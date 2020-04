Artemis Fowl: il nuovo teaser annuncia la data di lancio su Disney+ (Di venerdì 17 aprile 2020) L'avventura fantasy live-action della Disney, Artemis Fowl, sta finalmente arrivando su Disney +, cone annuncia il nuovo teaser trailer. Disney ha rivelato in queste ore la data d'uscita di Artemis Fowl, che sarà lanciato sulla piattaforma streaming Disney+, tramite il nuovo teaser trailer del live-action, originariamente previsto per l'uscita nei cinema a maggio, ma che ora debutterà in digitale il 12 giugno. L'adattamento firmato da Kenneth Branagh del libro più venduto di Eoin Colfer è stato, infatti, originariamente fissato per agosto 2019, poi spostato a maggio 2020. Vista la chiusura dei cinema a causa del COVID-19, Disney ha poi deciso di rendere disponibile Artemis Fowl in esclusiva su Disney+, per permettere alla pellicola di essere rilasciata a giugno. La ... Leggi su movieplayer Artemis Fowl : il nuovo trailer conferma la data d’uscita del film in arrivo su Disney+

Artemis Fowl - il film non uscirà al cinema e arriverà su Disney+ dal 12 giugno

