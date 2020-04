Artemis Fowl, il film non uscirà al cinema e arriverà su Disney+ dal 12 giugno (Di venerdì 17 aprile 2020) Artemis Fowl salterà l’uscita al cinema e arriverà direttamente in streaming su Disney+, anche in Italia. Trama, trailer e cast del film tratto dai romanzi di Eoin Colfer. Artemis Fowl è un film che ha avuto una lunga gestazione, è entrato in produzione a maggio 2018, il primo teaser è stato rilasciato a novembre 2018 per un rilascio previsto per il 29 maggio nei cinema. Ma il film salterà questa finestra, vista la situazione particolare che siamo vivendo, e arriverà direttamente in streaming su Disney+ dal 12 giugno, anche in Italia. Il film è tratto dalla nota saga letteraria fantasy per ragazzi dell’autore danese Eoin Colfer, che è composta da 8 romanzi. Il primo film è tratto dai primi due romanzi ed è diretto da Kenneth Branagh con una sceneggiatura di Conor McPherson e Hamish McColl. Ecco il ... Leggi su dituttounpop Disney+ catalogo Film – L’elenco dei film : Artemis Fowl dal 12 giugno

