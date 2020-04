Argilla polimerica fai da te | per creare tutto quello che vuoi Si asciuga senza forno

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 17 aprile 2020) L’è una pasta modellabile perfetta per poter realizzare dei graziosi oggetti. Potete acquistarla nei negozi per il fai da te e nelle cartolerie ma seguendo qualche veloce passaggio la potrete realizzare in casa. Quelle fatte in casa non necessitano di un’essiccazione inperché sino all’aria. Se volete realizzare l’fai da te potete seguire due ricette differenti. Ecco cosa vi servirà per fare l’. Ricetta numero 1: gli ingredienti e attrezzature Per realizzare un’, vi serviranno: 180 ml colla vinilica 140 grammi di amido di mais 30 ml di olio minerale (ne servirà un po’ in più da mettere prima di impastare) 15 ml di succo di limone Una pentola antiaderente Un cucchiaio di legno. Se non trovate l’olio minerale si possono ...