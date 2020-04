“Aprite i parchi ai bambini”: nuova polemica tra Iss e ministra della Famiglia (Di venerdì 17 aprile 2020) La ministra Bonetti per le Pari opportunità e la Famiglia risponde all’Istituto superiore di Sanità, insistendo per la riapertura dei parchi ai bambini: “Non si può rimanere a casa per anni”. Assecondare le legittime cautele e i fondati timori degli scienziati, o dare ascolto ai genitori e agli educatori preoccupati per gli effetti del lockdown … L'articolo “Aprite i parchi ai bambini”: nuova polemica tra Iss e ministra della Famiglia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 17 aprile 2020) LaBonetti per le Pari opportunità e larisponde all’Istituto superiore di Sanità, insistendo per la riapertura deiai bambini: “Non si può rimanere a casa per anni”. Assecondare le legittime cautele e i fondati timori degli scienziati, o dare ascolto ai genitori e agli educatori preoccupati per gli effetti del lockdown … L'articolo “Aprite iai bambini”:tra Iss eè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Grifone369 : @BarbaraPalombel Steep one: Aprite i parchi a persone sole e con mascherine, altrimenti ci arrabbiamo sul serio. St… - EnricoAncillott : RT @laltrodiego: Ecco chi ci governa. 1. #PD: 'aprite le librerie in Lombardia' 2. Min. #Bonetti: 'aprite i parchi per far giocare i bambi… - LPincia : RT @laltrodiego: Ecco chi ci governa. 1. #PD: 'aprite le librerie in Lombardia' 2. Min. #Bonetti: 'aprite i parchi per far giocare i bambi… - AFoccardi : RT @laltrodiego: Ecco chi ci governa. 1. #PD: 'aprite le librerie in Lombardia' 2. Min. #Bonetti: 'aprite i parchi per far giocare i bambi… - m_daros : RT @laltrodiego: Ecco chi ci governa. 1. #PD: 'aprite le librerie in Lombardia' 2. Min. #Bonetti: 'aprite i parchi per far giocare i bambi… -

Ultime Notizie dalla rete : “Aprite parchi Lettere al direttore Corriere della Sera