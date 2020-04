App Immuni Bending Spoons contro covid-19 Nell' azienda anche la famiglia Berlusconi

Ultime Notizie dalla rete : App Immuni

Spieghiamo perché è stata scelta Immuni, il sistema di contact tracing digitale sviluppato dalla società Bending Spoons in partnership con la rete di lombarda di poliambulatori del Centro Medico ...La scelta del governo è per l'app progettata da Bending Spoons assieme ad altre realtà come il centro medico Santagostino di Luca Foresti e si chiamerebbe "Immuni". Ora la app passerà al vaglio della ...