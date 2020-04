Apertura scuole sempre più improbabile: le parole del ministro Azzolina (Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLe scuole resteranno chiuse. Salvo colpi di scena, impensabili in questo momento, gli istituti italiani non riapriranno entro il 18 maggio. Dopo le parole di Giuseppe De Cristofaro, sottosegretario all’Istruzione, arrivano oggi quelle del ministro Lucia Azzolina che vanno nella medesima direzione. “Con l’attuale situazione sanitaria ogni giorno che passa allontana la possibilità di riaprire a maggio. Significherebbe far muovere ogni giorno oltre 8 milioni di studenti“, è quanto dichiarato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Tutti gli studenti corrono verso la promozione ma ci saranno differenze sostanziali tra i vari alunni. “Se lo studente merita 8 avrà 8, se merita 5 avrà 5. La didattica a distanza ci ha permesso di mettere in sicurezza l’anno che altrimenti sarebbe ... Leggi su anteprima24 Coronavirus riapertura scuole - Azzolina : «Non a maggio - troppi morti» - le ipotesi in campo

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Scuole verso la non riapertura - 140mila morti nel mondo

Ultime Notizie dalla rete : Apertura scuole Coronavirus e riapertura scuole: «Non si può tornare con mascherine e guanti, la scuola non è un ospedale» Corriere della Sera Chi affronta meglio il Coronavirus: il caso Vietnam, confinante con Cina ma con meno di 300 contagi

Inoltre, chi arrivava in Vietnam da altri paesi a rischio veniva subito messo in quarantena. La chiusura delle scuole e delle università è avvenuta subito, già a inizio febbraio. E tantissimi ...

Coronavirus, Usa choc: 4.500 morti in un giorno. La Cina aggiunge altri 1.290 decessi

Francia. In Francia lockdown per quasi un altro mese, poi fase 2 con riapertura delle scuole (qui l’anno scolastico solitamente termina più tardi che in Italia, a inizio luglio). Il lockdown nel Paese ...

