Anziani isolati, il rischio di depressione (Di venerdì 17 aprile 2020) Gioia Locati Il geriatra: chiusi in casa senza contatti vivono un senso di abbandono «I bombardamenti erano meglio, ci si chiudeva nelle case ma almeno si stava tutti insieme». Usa l'espressione di un suo paziente, il geriatra Andrea Mazzone per descrivere il vuoto che sta opprimendo un'intera generazione. Dove non arriva la polmonite da Covid 19, arriva la depressione. È un'ombra scura che spegne i sorrisi fino a stringere il cuore di tutti gli Anziani. Di quelli ricoverati, perché non ricevono più le visite dei loro cari e non sanno se e quando potranno rivederli. Di quelli isolati a casa, smarriti senza le abitudini che hanno arricchito di senso le loro giornate fino a due mesi fa: la chiacchierata con gli amici al bar, la partita a bocce, la passeggiatina al parco. Di tutti che si avvicinano all'addio pensando di non ricevere più ... Leggi su ilgiornale Ue : "Anziani isolati fino a fine anno". E sulle ferie estive : "Attendete a prenotare"

