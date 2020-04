Antonella Elia: le dichiarazioni su Licia Nunez, Fernanda Lessa, Enrica Bonaccorti e Valeria Marini durante la diretta Instagram di Chi (Di venerdì 17 aprile 2020) Antonella Elia e Pietro Delle Piane, ospiti, oggi, venerdì 17 aprile 2020, della diretta Instagram del settimanale 'Chi', ha ripercorso la propria avventura all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. Tra i 'bersagli' preferiti della showgirl, Licia Nunez e Antonio Zequila:Antonella Elia: le dichiarazioni su Licia Nunez, Fernanda Lessa, Enrica Bonaccorti e Valeria Marini durante la diretta Instagram di Chi 17 aprile 2020 20:05. Leggi su blogo Antonella Elia/ "Licia Nunez la più falsa. Marini? L'avrei lasciata con 4 capelli!"

GF Vip | Patrick rivela cosa pensa la psicologa di Antonella Elia

GF Vip Patrick svela il non visto : cos’ha detto la psicologa su Antonella Elia (Di venerdì 17 aprile 2020)e Pietro Delle Piane, ospiti, oggi, venerdì 17 aprile 2020, della diretta Instagram del settimanale 'Chi', ha ripercorso la propria avventura all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. Tra i 'bersagli' preferiti della showgirl,e Antonio Zequila:: lesue Valeria Marini durante la diretta Instagram di Chi 17 aprile 2020 20:05.

elebenny98 : RT @vincycernic95: Antonella: ci sono persone che sono controllate ma insipide ma Denver no, quando piange è un vitellino ANTONELLA ELIA Q… - Gaiaalessandra_ : RT @EliaGfvip: #gfvip Antonella: di me ne hanno dette di tutti i colori, MA VA BENE COSÌ #STICA Antonella Elia oggi ti amo particolarmente… - voilaloves : RT @vincycernic95: Antonella: ci sono persone che sono controllate ma insipide ma Denver no, quando piange è un vitellino ANTONELLA ELIA Q… - zazoomnews : GF Vip Patrick rivela cosa pensa la psicologa di Antonella Elia - #Patrick #rivela #pensa #psicologa - EliaGfvip : #gfvip Antonella: di me ne hanno dette di tutti i colori, MA VA BENE COSÌ #STICA Antonella Elia oggi ti amo partico… -