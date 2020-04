Antonella Elia | confidenze | le saune con Massimo Ciavarro | papà di Paolo

(Di venerdì 17 aprile 2020)dopo il GF Vip svela un particolare su, il padre diDurante una diretta con Chi su Instagram,svela un curioso retroscena su, il papà di. Proprio a quest’ultimo, la showgirl non riserva parole molto carine. In particolare, l’ex gieffina è convinta che il figlio … L'articolo: lecon, papà diproviene da Gossip e Tv.

Durante una diretta con Chi su Instagram, Antonella Elia svela un curioso retroscena su Massimo Ciavarro, il papà di Paolo. Proprio a quest’ultimo, la showgirl non riserva parole molto carine. In ...GF Vip, Patrick svela il non visto: cosa gli ha detto la psicologa su Antonella Elia, cos’è accaduto con Adriana prima del lutto e la strategia su Zequila (“Ignobile, l’8% gli rimarrà tatuato a vita”) ...