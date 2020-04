Annalisa: “In Houseparty invito trovare la festa dentro, ma oggi assume altri significati” (Di venerdì 17 aprile 2020) Annalisa è tornata con una nuova canzone intitolata "Houseparty", un brano scritto qualche mese prima che il mondo intero dovesse piegarsi alla pandemia di Covid-19, e che col senno di poi assume contorni diversi, come spiega lei stessa a Fanpage.it. L'album della cantante, che conteneva anche questo singolo, è stato rimandato a settembre. Leggi su fanpage (Di venerdì 17 aprile 2020)è tornata con una nuova canzone intitolata "", un brano scritto qualche mese prima che il mondo intero dovesse piegarsi alla pandemia di Covid-19, e che col senno di poicontorni diversi, come spiega lei stessa a Fanpage.it. L'album della cantante, che conteneva anche questo singolo, è stato rimandato a settembre.

