Andrea Denver, la fidanzata Anna gelosa di Adriana Volpe? Parla lui: “Non si è infastidita…” (Di venerdì 17 aprile 2020) Andrea Denver fa sapere che la fidanzata Anna non era gelosa del suo rapporto con Adriana Volpe al Grande Fratello Vip Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Andrea Denver, ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Ieri Denver è stato ospite di Giulia Salemi a Salotto Salemi, le dirette che l’influencer sta facendo con ospiti sempre diversi per fare compagnia ai fan durante la quarantena per il Coronavirus. Dopo il reality Andrea Denver non ha ancora rivisto la fidanzata Anna Wolf proprio a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, lei si trova in America e non vede l’ora di rivederla. Parlando della fidanzata ha detto: “Ci stiamo sentendo tutti i giorni. Lei è rimasta molto contenta. Non si è assolutamente infastidita ... Leggi su nonsolo.tv Grande Fratello Vip - Andrea Denver parla della fidanzata e ammette : "La foto di Adriana Volpe? Patrimonio dell'Unesco!"

