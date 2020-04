Andrea Damante e Giulia De Lellis di nuovo insieme - (Di venerdì 17 aprile 2020) Andrea Damante e Giulia De Lellis non si nascondono più e con alcuni video pubblicati sui social ha ufficializzato il ritorno di fiamma. La quarantena a Pomezia ha riacceso l'amore dei Damellis. Novella Toloni Persone: Andrea Damante Giulia De Lellis  Leggi su ilgiornale Andrea Damante e Giulia De Lellis ormai non si nascondono più -

Giulia De Lellis e Andrea Damante : allenamento di coppia (video)

Giulia De Lellis e Andrea Damante ufficializzano il ritorno insieme : VIDEO (Di venerdì 17 aprile 2020)Denon si nascondono più e con alcuni video pubblicati sui social ha ufficializzato il ritorno di fiamma. La quarantena a Pomezia ha riacceso l'amore dei Damellis. Novella Toloni Persone:De

avadacla : RT @Una_Gioia_Mai: Io di clown ne ho visti nella vita ma come Giulia De Lellis e Andrea Damante mai. Cioè lui è andato da lei perché gli ha… - euphorihes : Se giulia de lellis è ritornata con andrea damante dopo le corna io posso anche iniziare a stare meglio e a non piangere tutti i giorni - HarmonyHalliwel : RT @decemvber16: In un venerdì 17 in piena pandemia GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE CI REGALANO LA GIOIA PIÙ ASPETTATA DEL SECOLO ?? #dam… - draacaaryss : RT @mrsrainbow13: trovate qualcuno che vi guardi come giulia de lellis guarda andrea damante. #damellis - Italia_Notizie : Andrea Damante e Giulia De Lellis ormai non si nascondono più -