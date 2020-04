Amici | spunta una foto pazzesca | Francesca Tocca e Valentin poi il mistero

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 aprile 2020) Adesso potrebbero non essere più. Per(l'allievo ballerino didi Maria De Filippi e la sua insegnante) sarebbe calato il gelo. Ormai da giorni. Di loro si è parlato molto durante l'ultima edizione del talent dopo il presunto flirt, che ha alzato un polverone nell'edizione 2020. Laè sposata con Raimondo Todaro (il ballerino di Milly Carlucci), che non ha mai ufficializzato una crisi matrimoniale. È stato, tempo fa, in un post di fuoco ad annunciare la storia con la sua professoressa senza tralasciare ogni dettaglio. Ovviamente tutto alla luce dei follower. Adesso i due non si seguono più su Instagram. Ma ieri sera è arrivato il colpo di scena: laha pubblicato alcunecon il suo allievo(durante le coreografie di). Una vera e propria operazione ...