Alone intorno al Sole, ecco cos’è il raro fenomeno ottico che si è osservato nei cieli italiani (Di venerdì 17 aprile 2020) È un Sole particolare quello che è stato osservato nella giornata di giovedì in molte parti d’Italia, in particolare in Toscana, Piemonte e Lombardia, circondato da un disco grigio con venature rosse e blu agli estremi. Si è trattato di un raro fenomeno ottico che genera una sorta di Alone colorato intorno al Sole, solitamente causato dalla luce solare che interagisce con i cristalli di ghiaccio presenti nell’atmosfera. La scena è stata ben visibile a occhio nudo, come in molti hanno raccontato sui social: si è visto intorno al Sole anelli di luce più o meno intensi che vengono chiamati, appunto, aloni solari. Lo spettacolo è frutto di un fenomeno ottico di rifrazione della luce: “Stanno passando nubi alte e sottili, detti cirri, che sono ben visibili dal satellite”, ha spiegato spiega Matteo Rossi del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 aprile 2020) È unparticolare quello che è statonella giornata di giovedì in molte parti d’Italia, in particolare in Toscana, Piemonte e Lombardia, circondato da un disco grigio con venature rosse e blu agli estremi. Si è trattato di unche genera una sorta dicoloratoal, solitamente causato dalla luce solare che interagisce con i cristalli di ghiaccio presenti nell’atmosfera. La scena è stata ben visibile a occhio nudo, come in molti hanno raccontato sui social: si è vistoalanelli di luce più o meno intensi che vengono chiamati, appunto, aloni solari. Lo spettacolo è frutto di undi rifrazione della luce: “Stanno passando nubi alte e sottili, detti cirri, che sono ben visibili dal satellite”, ha spiegato spiega Matteo Rossi del ...

