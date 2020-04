Alicia Silverstone sogna di reindossare il costume da Batgirl

(Di venerdì 17 aprile 2020) Dopo aver indossato l’inconfondibiledi, più di vent’anni fa nella pellicola Batman & Robin,vorrebbe tornare a interpretare l’eroina in un prossimo futuro. Più di vent’annni fa usciva Batman & Robin, il film diretto da Joel Schumacher con George Clooney nei panni dell’eroe mascherato e Chris O’Donnell in quelli dell’atletico e … L'articolodiildaproviene da www.meteoweek.com.

Dopo aver indossato l’inconfondibile costume di Batgirl, più di vent’anni fa nella pellicola Batman & Robin, Alicia Silverstone vorrebbe tornare a interpretare l’eroina in un prossimo futuro. Più di ...In quel particolare adattamento avevamo George Clooney nei panni del Cavaliere Oscuro, Chris O’Donnell in quelli di Robin, Uma Thurman in quelli di Poison Ivy, Arnold Schwarzenegger nelle vesti di Mr.