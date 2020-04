Alan Shearer, da scarto a leggenda del calcio inglese: 260 gol in premier, un solo titolo, ma la storia di Blackburn e Newcastle è sua (Di venerdì 17 aprile 2020) Quando Les Ferdinand entra in area il tabellone del St. James’ Park segna il minuto numero 93. È troppo defilato sulla sinistra per potersi rendere pericoloso, così i due difensori del Celtic devono lavorare di fantasia per buttarlo a terra. Alla fine decidono di sfiorarlo leggermente sulla schiena e di aspettare che si decida a tuffarsi. L’arbitro, il signor Mark Clattenburg, tira un sospiro di sollievo e indica il dischetto. È il finale che tutti desiderano. Tanto i giocatori del Newcastle quanto quelli del Celtic. In panchina Alan Shearer sorride e si toglie la felpa della tuta. Poi entra in campo mentre cinquantamila voci si fondono in un unico, grande, ruggito. Alan Shearer infila la fascia da capitano al braccio e sistema il pallone sul gesso bianco. Poi prende la rincorsa e spiazza Marshall. È il gol del 3-2 per le gazze, è il gol ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 aprile 2020) Quando Les Ferdinand entra in area il tabellone del St. James’ Park segna il minuto numero 93. È troppo defilato sulla sinistra per potersi rendere pericoloso, così i due difensori del Celtic devono lavorare di fantasia per buttarlo a terra. Alla fine decidono di sfiorarlo leggermente sulla schiena e di aspettare che si decida a tuffarsi. L’arbitro, il signor Mark Clattenburg, tira un sospiro di sollievo e indica il dischetto. È il finale che tutti desiderano. Tanto i giocatori del Newcastle quanto quelli del Celtic. In panchinasorride e si toglie la felpa della tuta. Poi entra in campo mentre cinquantamila voci si fondono in un unico, grande, ruggito.infila la fascia da capitano al braccio e sistema il pallone sul gesso bianco. Poi prende la rincorsa e spiazza Marshall. È il gol del 3-2 per le gazze, è il gol ...

lookatbald : RT @CavBianconero: Leggo di un #Newcastle vicino ad una proprietà ricca che vuole investire tanto (stile #ManCity): per me che la seguo dai… - Rhadebe_ : @KeneAustine @ClaudioManqele @BarcaIconic 16. José Mourinho* 17. Ronaldo 18. Philipp Lahm 19. Massimiliano Allegri… - NeilMoors1 : @tjbird86 @crabbleking 1. Manuel Neuer 2. Cafu 3. Fernando Couto 4. Roy Keane 5. Sergio Ramos 6. Diego Godin 7. Ken… - CavBianconero : Leggo di un #Newcastle vicino ad una proprietà ricca che vuole investire tanto (stile #ManCity): per me che la segu… - FamozzyyK : @TheCakeChancery 1- Bale 2- Totti 3- Daniel sturidge 4- Ravanelli 5- Ronaldo 6- Didier drogba 7- Robbie Keane 8-… -

Ultime Notizie dalla rete : Alan Shearer Alan Shearer, da scarto a leggenda del calcio inglese: 260 gol in premier, un solo titolo, ma la storia di… Il Fatto Quotidiano Alan Shearer, da scarto a leggenda del calcio inglese: 260 gol in premier, un solo titolo, ma la storia di Blackburn e Newcastle è sua

È il finale che tutti desiderano. Tanto i giocatori del Newcastle quanto quelli del Celtic. In panchina Alan Shearer sorride e si toglie la felpa della tuta. Al resto ci pensa un contratto di 4 anni ...

Ian Wright e Alan Shearer non hanno dubbi: “Ferguson il migliore”

Ma qual è stato il migliore di tutti? Ian Wright e Alan Shearer, entrambi ex calciatori, hanno provato a capirlo e si sono trovati d’accordo nel giudicare il miglior tecnico di sempre della Premier ...

È il finale che tutti desiderano. Tanto i giocatori del Newcastle quanto quelli del Celtic. In panchina Alan Shearer sorride e si toglie la felpa della tuta. Al resto ci pensa un contratto di 4 anni ...Ma qual è stato il migliore di tutti? Ian Wright e Alan Shearer, entrambi ex calciatori, hanno provato a capirlo e si sono trovati d’accordo nel giudicare il miglior tecnico di sempre della Premier ...