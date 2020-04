Alan Kurdi, via al trasbordo dei migranti: trascorreranno la quarantena su un traghetto Tirrenia (Di venerdì 17 aprile 2020) Dopo più di 11 giorni in mare è arrivato l'ok per trasbordo dei 146 migranti della Alan Kurdi su un traghetto passeggeri della Tirrenia, che è stato riconvertito in struttura sanitaria. Qui i naufraghi saranno sottoposti al tampone dal personale della Croce Rossa e resteranno in isolamento in attesa di essere poi redistribuiti nei Paesi dell'Unione europea. Leggi su fanpage I 149 migranti soccorsi dalla Alan Kurdi sono stati trasferiti su un traghetto della Tirrenia

Migranti - via al trasbordo di 149 persone dalla Alan Kurdi sul traghetto della Tirrenia. Le Ong : "L'Europa responsabile della morte di 12 persone"

Migranti : in corso trasbordo dalla nave ‘Alan Kurdi’ - in 146 trasferiti sulla Rubattino (Di venerdì 17 aprile 2020) Dopo più di 11 giorni in mare è arrivato l'ok perdei 146dellasu unpasseggeri della Tirrenia, che è stato riconvertito in struttura sanitaria. Qui i naufraghi saranno sottoposti al tampone dal personale della Croce Rossa e resteranno in isolamento in attesa di essere poi redistribuiti nei Paesi dell'Unione europea.

matteosalvinimi : ?? Dalla Alan Kurdi alla Aita Mari, le Ong (spesso tedesche) insistono per far sbarcare gli immigrati sempre e solo… - fattoquotidiano : Migranti, 149 migranti della Alan Kurdi trasferiti su un traghetto della Tirrenia. La Croce Rossa si occuperà dei t… - LegaSalvini : Alan Kurdi, al via il trasbordo dei migranti su una nave della Tirrenia: qui saranno sottoposti al tampone dalla Cr… - u_sgio : RT @matteosalvinimi: ?? Dalla Alan Kurdi alla Aita Mari, le Ong (spesso tedesche) insistono per far sbarcare gli immigrati sempre e solo nel… - TelevideoRai101 : Alan Kurdi, al via trasbordo migranti -