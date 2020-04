Alan Kurdi, migranti trasferiti su nave Tirrenia (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Al via il trasferimento dei 149 migranti a bordo della Alan Kurdi sulla nave Rubattino della compagnia Tirrenia, diretta verso il punto individuato, a circa due miglia dal porto di Palermo. Le operazioni si svolgeranno sotto il coordinamento tecnico della Guardia Costiera e vedranno il coinvolgimento, oltre che di diverse motovedette, anche della nave Diciotti della Guardia Costiera. Sulla nave verranno eseguiti i tamponi e la quarantena obbligatoria prima della redistribuzione dei migranti. La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, sta seguendo in prima persona gli sviluppi della vicenda.”Desidero ringraziare la Protezione civile, la Croce Rossa Italiana e la Guardia Costiera per l’impegno e la dedizione rivolti al salvataggio delle persone”, ha commentato la ministra. “Il loro è un ruolo fondamentale e ... Leggi su quifinanza Le operazioni di trasbordo dalla Alan Kurdi alla Rubattino

