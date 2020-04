Al via l’alleanza J.J. Abrams-HBO Max, attese nuove serie tv dagli universi di Justice League Dark e Shining (Di venerdì 17 aprile 2020) Che HBO Max intendesse puntare in alto era chiaro fin dall'annuncio delle sue prime produzioni originali. Nella corsa di piattaforme e network all'accaparramento esclusivo delle menti creative del momento, WarnerMedia – cui HBO Max fa riferimento – è riuscita ad aggiudicarsi quella di J.J. Abrams e della sua Bad Robot, alla quale ha commissionato ora tre nuove serie drama. La prima, Overlook, sarà un horror-thriller ispirato a Shining di Stephen King. Dai successi letterario e cinematografico il nuovo progetto pescherà alcuni personaggi chiave, attraverso i quali verranno narrate storie inedite e terrificanti sull'hotel infestato più celebre della storia – fittizia – americana. La serie riunirà Bad Robot, WBTV e lo stesso Stephen King dopo la fruttuosa collaborazione all'horror psicologico Castle Rock disponibile su ... Leggi su optimagazine Regionali 2020 Campania : Costa in campo - tutta aperta la via dell’alleanza con il Pd (Di venerdì 17 aprile 2020) Che HBO Max intendesse puntare in alto era chiaro fin dall'annuncio delle sue prime produzioni originali. Nella corsa di piattaforme e network all'accaparramento esclusivo delle menti creative del momento, WarnerMedia – cui HBO Max fa riferimento – è riuscita ad aggiudicarsi quella di J.J.e della sua Bad Robot, alla quale ha commissionato ora tredrama. La prima, Overlook, sarà un horror-thriller ispirato a Shining di Stephen King. Dai successi letterario e cinematografico il nuovo progetto pescherà alcuni personaggi chiave, attraverso i quali verranno narrate storie inedite e terrificanti sull'hotel infestato più celebre della storia – fittizia – americana. Lariunirà Bad Robot, WBTV e lo stesso Stephen King dopo la fruttuosa collaborazione all'horror psicologico Castle Rock disponibile su ...

