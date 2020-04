Al via “Educational”, le lezioni online del Teatro San Carlo (Di venerdì 17 aprile 2020) Le lezioni “Educational” online del Teatro San Carlo: ecco le prime cinque puntate de #ILMIOELISIRATHOME. un progetto didattico online, dedicato ai più piccoli. In questo particolare e difficile momento di sospensione delle attività didattiche, teatrali e – in generale – culturali, ancora una volta il Teatro San Carlo si impegna e prosegue le sue attività Educational, dedicando una striscia quotidiana di appuntamenti online, tramite i canali social e il sito ufficiale, alla didattica a distanza. Il Teatro San Carlo, infatti, in collaborazione con l’Associazione “Europa InCanto”, ha deciso di mantenere vivo, e naturalmente a distanza, il legame forte e prezioso con studenti e docenti che seguono durante tutto l’anno le attività formative del Teatro, ampliandolo e rendendolo più fruibile e ... Leggi su 2anews (Di venerdì 17 aprile 2020) Le“Educational”del Teatro San: ecco le prime cinque puntate de #ILMIOELISIRATHOME. un progetto didattico, dedicato ai più piccoli. In questo particolare e difficile momento di sospensione delle attività didattiche, teatrali e – in generale – culturali, ancora una volta il Teatro Sansi impegna e prosegue le sue attività Educational, dedicando una striscia quotidiana di appuntamenti, tramite i canali social e il sito ufficiale, alla didattica a distanza. Il Teatro San, infatti, in collaborazione con l’Associazione “Europa InCanto”, ha deciso di mantenere vivo, e naturalmente a distanza, il legame forte e prezioso con studenti e docenti che seguono durante tutto l’anno le attività formative del Teatro, ampliandolo e rendendolo più fruibile e ...

