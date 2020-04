Aiuti al turismo: in arrivo bonus vacanze da 325 euro per chi soggiorna in Italia (Di venerdì 17 aprile 2020) Una sorta di bonus per aiutare uno dei settori in assoluto più colpiti dall’emergenza coronavirus, ovverosia il turismo, che si vorrebbe rilanciare con Aiuti diretti per l’acquisto di pacchetti vacanza. È questa l’ultima idea che è sul tavolo del Governo per far ripartire il turismo Italiano, come riportato dal Sole 24 Ore. Non si tratterebbe di … L'articolo Aiuti al turismo: in arrivo bonus vacanze da 325 euro per chi soggiorna in Italia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Dagli aiuti a colf e badanti alle misure per il turismo - prende forma il «decreto di aprile»

Coronavirus - Pecoraro Scanio “Servono aiuti diretti per il turismo”

Nasce il Manifesto del Turismo Italiano "Aiuti immediati per il settore"

