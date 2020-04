Air Dolomiti rimpatria cittadini italiani dalla Romania (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Air Dolomiti, compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa con sede a Villafranca di Verona, ha pianificato per martedì 21 aprile due nuovi voli commerciali con Embraer 195 per il rimpatrio per i cittadini italiani all’estero. Dopo i voli speciali effettuati nelle scorse settimane dalle città di Riga, Vilnius, Bucarest e Sofia, la compagnia organizza due ulteriori collegamenti per aiutare i connazionali italiani a rientrare in Italia. In accordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Air Dolomiti predisporrà due collegamenti da Bucarest che partiranno martedì 21 aprile rispettivamente alle ore 13:35 e alle 14:35 locali. I voli atterreranno prima all’aeroporto di Roma Fiumicino e poi proseguiranno per Milano Malpensa. “In questo particolare momento storico, le restrizioni sui ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Air, compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa con sede a Villafranca di Verona, ha pianificato per martedì 21 aprile due nuovi voli commerciali con Embraer 195 per il rimpatrio per iall’estero. Dopo i voli speciali effettuati nelle scorse settimane dalle città di Riga, Vilnius, Bucarest e Sofia, la compagnia organizza due ulteriori collegamenti per aiutare i connazionalia rientrare in Italia. In accordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Airpredisporrà due collegamenti da Bucarest che partiranno martedì 21 aprile rispettivamente alle ore 13:35 e alle 14:35 locali. I voli atterreranno prima all’aeroporto di Roma Fiumicino e poi proseguiranno per Milano Malpensa. “In questo particolare momento storico, le restrizioni sui ...

(Teleborsa) - Air Dolomiti, compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa, ha pianificato per il giorno 21 aprile 2020 due nuovi voli commerciali di rimpatrio per i cittadini italiani all’estero. Dopo ...

Il 21 aprile 2020 Air Dolomiti ha in programma due nuovi voli commerciali di rimpatrio dalla Romania per i cittadini italiani all’estero. Dopo i voli speciali effettuati nelle scorse settimane dalle ...

