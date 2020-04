Agente Hakimi | «Interesse Bayern Monaco? Nessun contatto»

(Di venerdì 17 aprile 2020) L’dismentisce le voci riguardanti un interessamento delnei confronti del difensore Achrafè uno dei nomi più prestigiosi fra i calciatori destinati a cambiare maglia nel corso della prossima sessione di mercato. Fra i top club interessati al difensore, tuttavia, non c’è il. A rivelarlo è l’del calciatore, Alejandro Camano, che ha risposto così a Sky Deutschland alla domanda sulle voci di undel club bavarese: «L’ho letto molte volte sui media ma non ho avuto contatti colper quel che riguarda Achraf». Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Agente Hakimi

Juventus News 24

Achraf Hakimi è uno dei nomi più prestigiosi fra i calciatori destinati a cambiare maglia nel corso della prossima sessione di mercato. Fra i top club interessati al difensore, tuttavia, non c’è il ...Non so quando scade il mio contratto, è una materia gestita dal mio agente. È lo stesso contratto che ho firmato nel 2017”. Hakimi-Juventus: si può fare, ma non a cifre folli Fabio Paratici segue la ...