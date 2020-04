Aeronautica Militare | rilevato e tracciato il rientro in atmosfera di un “rocket body”

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 17 aprile 2020) Nel weekend di festività pasquali, l’Italian Space Surveillance and Tracking Operation Center (ISOC) di Pratica di Mare, congiuntamente al Poligono Interforze di Salto di Quirra (PISQ), e con il supporto di Leonardo-Vitrociset e GMSpazio, ha operato costantemente per monitorare ilindi un oggetto segnalato inizialmente dal Comando statunitense delle operazioni spaziali venerdì 10 aprile. L’oggetto è risultato poi essere un componente (rocket body) di un vettore utilizzato per inviare un carico alla International Space Station (ISS). L’ISOC, articolazione collocata all’interno del Gruppo Ingegneria Aerospaziale (GIAS) del Centro Sperimentale Volo AM di Pratica di Mare, e in via di integrazione nel Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico (FE), svolge attività di sorveglianza e tracciamento nella fascia ...