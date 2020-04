Aborto in Polonia/ Rinviato il progetto per inasprire i vincoli di legge

amnestyitalia : Il lockdown non ferma la protesta delle donne in Polonia contro le proposte di legge che vogliono limitare l'access… - repubblica : Polonia, il parlamento boccia la proposta di divieto totale d'aborto [aggiornamento delle 17:16] - amnestyitalia : #Polonia Questa settimana il Parlamento dibatterà su proposte di legge che intendono restringere l'accesso all'abor… - brnllaa : RT @chiptizenerased: porco giuda la polonia sta mettendo mano sulle leggi sull’aborto e sull’educazione sessuale a scuola proprio nel momen… - jevlieber : RT @chiptizenerased: porco giuda la polonia sta mettendo mano sulle leggi sull’aborto e sull’educazione sessuale a scuola proprio nel momen… -

Ultime Notizie dalla rete : Aborto Polonia

In Polonia si sta discutendo una possibile modifica della legge sull’aborto. Il parlamento per il momento ha rinviato la possibilità di inasprire ulteriormente i vincoli all’aborto rimandando il ...Politica - Ancora una volta le pressioni internazionali hanno avuto la meglio e le modifiche alla legislazione sull'aborto - che avrebbero impedito gli aborti per complicanze e malattie genetiche, la ...