A maggio non si tornerà a scuola La ministra | «Ci sono ancora troppi rischi»

BenjieFede : 5 Maggio. Finalmente abbiamo la data di uscita del nostro libro “Naked”! GRAZIE davvero con tutto il cuore per aver… - NicolaPorro : Il Corriere della Sera e la campagna contro la #Lombardia. Intanto #Fontana vuole riaprire il 4 maggio ma per la… - 6000sardine : #commissariarelalombardia 'Se garantita sicurezza per la riapertura dell'11 maggio manderei i miei figli a scuola'… - sfaccimmone : @markorusso69 ?? Perché non riapri pure tu il 4 maggio ? - Francesco_Riz : RT @Linkiesta: Si è detto che la Lombardia non ha gestito bene l’emergenza, e che c’è un motivo se è diventata la prima regione per numero… -

maggio non Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : maggio non