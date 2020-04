A Cappella Cangiani nasce la Casa dell’Accoglienza per i senzatetto (Di venerdì 17 aprile 2020) Inaugurata dal Cardinale Crescenzio Sepe: "Dobbiamo essere vicini agli ultimi, i senza dimora non hanno Casa ed è giusto quindi dare loro un tetto, adesso che ce n'è più bisogno". La struttura sarà gestita dalla cooperativa sociale “Accoglienza Vincenziana” e all’Associazione “Giovani per San Vincenzo”. Leggi su fanpage (Di venerdì 17 aprile 2020) Inaugurata dal Cardinale Crescenzio Sepe: "Dobbiamo essere vicini agli ultimi, i senza dimora non hannoed è giusto quindi dare loro un tetto, adesso che ce n'è più bisogno". La struttura sarà gestita dalla cooperativa sociale “Accoglienza Vincenziana” e all’Associazione “Giovani per San Vincenzo”.

Apre la casa per i senza dimora di Curia e Gesuiti

