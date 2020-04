A Bologna si testano nuove mascherine per i medici

(Di venerdì 17 aprile 2020) Italia: coronavirus, continuano i test per trovare nuovi modelli di maschere Parigi, 17 apr 08:47 - (Agenzia Nova) - In Italia si stanno testando dei nuovo prototipi di maschere chirurgiche che potrebbero essere impiegate dal personale ospedaliero nell'ambito dell'emergenza coronavirus. Lo riferis

zazoomblog : Coronavirus a Bologna il laboratorio dove si testano mascherine - #Coronavirus #Bologna #laboratorio - zazoomnews : Coronavirus a Bologna il laboratorio dove si testano mascherine - #Coronavirus #Bologna #laboratorio - Notizieditalia : Coronavirus, a Bologna il laboratorio dove si testano mascherine -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna testano

Il Foglio

Testare, invece, significa fare il tampone a tutti quelli che abbiamo trovato e tracciato ... I nuovi riguardano 10 residenti nella provincia di Piacenza, 8 in quella di Parma, 7 in quella di Reggio ...Da testare la tenuta atletica nel rush finale ... non si può di certo ignorare quanto di incredibile stesse facendo la Lazio: col 2-0 al Bologna, il 29 febbraio scorso, i biancocelesti salivano a 21 ...