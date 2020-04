7 Donne AcCanto a Te, Elisa sabato 18 e Gianna Nannini domenica 19 musica contro la violenza (Di sabato 18 aprile 2020) 7 Donne AcCanto a Te sabato 18 aprile Elisa e domenica 19 Gianna Nannini in seconda serata su Rai 3 (e su RaiPlay) Il quinto appuntamento con “7 Donne – AcCanto a te”, sabato 18 aprile alle 23.50 su Rai3, vedrà come protagonista Elisa e il concerto registrato al Forum di Assago (Milano) in occasione del suo “ON Tour” nel 2016. Durante il concerto Elisa ha portato in scena un live esclusivo, un viaggio nel suo repertorio musicale tra hit del passato, brani più recenti e cover senza tempo. Oltre alle canzoni, e alla sua inconfondibile voce, a rendere speciale il live le scenografie all’avanguardia e l’energia travolgente con cui Elisa si mostra al pubblico in tutti i suoi diversi profili, dal rock alle ballate, dai pezzi acustici all’elettronica. domenica 19 aprile, il ciclo di 7 Donne AcCanto a Te ci propone il meglio del ... Leggi su dituttounpop Giorgia/ Lo show al Forum di Assago per il Pop Heart Tour (7 donne - AcCanto a te)

