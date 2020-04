4591 morti negli Usa in 24 ore ma Trump vuole riaprire l’America e presenta il suo piano (Di venerdì 17 aprile 2020) Solo un paio di giorni fa dagli Stati Uniti, arrivavano notizie rassicuranti. Era bastato che il numero delle vittime passasse da 2500 a 2000 per iniziare a credere che la fase discendente fosse arrivata. E invece non stava succedendo quelli che molti si auguravano. E così mentre in alcuni stati dagli Usa si scende in piazza ( provocando consapevolmente il rischio di maggior contagi) per protestare contro il lockdown, il numero dei morti torna a salire e scrive un record drammatico per il paese. Le notizie arrivate questa notte sono drammatiche: i morti per coronavirus negli Stati Uniti vola alla cifra record di 4.591 in 24 ore. E’ quanto emerge da un’analisi effettuata dal Wall Street Journal sui dati della John Hopkins University. Il precedente record giornaliero era di 2.569 morti. Complessivamente sono 33.286 i decessi dall’inizio dell’emergenza. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 17 aprile 2020) Solo un paio di giorni fa dagli Stati Uniti, arrivavano notizie rassicuranti. Era bastato che il numero delle vittime passasse da 2500 a 2000 per iniziare a credere che la fase discendente fosse arrivata. E invece non stava succedendo quelli che molti si auguravano. E così mentre in alcuni stati dagli Usa si scende in piazza ( provocando consapevolmente il rischio di maggior contagi) per protestare contro il lockdown, il numero deitorna a salire e scrive un record drammatico per il paese. Le notizie arrivate questa notte sono drammatiche: iper coronavirusStati Uniti vola alla cifra record di 4.591 in 24 ore. E’ quanto emerge da un’analisi effettuata dal Wall Street Journal sui dati della John Hopkins University. Il precedente record giornaliero era di 2.569. Complessivamente sono 33.286 i decessi dall’inizio dell’emergenza. ...

