100 giri del giardino col girello per raccogliere fondi | superati i 12 milioni di sterline

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 17 aprile 2020) Il veterano di guerra in pensione, Capitano Tom Moore ha organizzato una raccoltainusuale. 100delcolper donare qualche migliaio di. Con sua sorpresa neoltre 12per il SSN. 100delcol: la storia di Tom Moore Per completare la sfida, ogni giorno Tom ha fatto deinel suolungo 25 metri a Marston Moretaine, nel Bedfordshire. Con questi 100delcol, Moore ambiva agiusto qualche migliaia di. I soldi della raccoltaservivano per ringraziare il SSN per tutto l’aiuto che ha ricevuto nel corso degli anni. Tuttavia, ad oggi pare che, la sua pagina JustGiving abbia superato i 12di. Le persone insomma hanno capito il sentimento generoso di Tom e in un certo senso hanno abbracciato la sua causa. Durante un’intervista ...